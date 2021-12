Unpünktliche Menschen, wieso seid ihr immer zu spät dran?

Ich gehöre zu dem Typ der Zuspätkommer:innen, die grundsätzlich fünf bis zehn Minuten zu spät aufkreuzen. Und dafür gibt es einen banalen Grund: Ich vergesse die Vorbereitung. Wenn ich beispielsweise um 19 Uhr mit einer Freundin verabredet bin, um in eine Bar zu gehen, überlege ich, wann ich aufbrechen muss. Wenn ich zum Beispiel um 18:40 Uhr los müsste, sitze ich ganz entspannt bis um 18:38 Uhr auf der Couch, Dann wird es stressig: Ich ziehe mir schnell noch eine andere Hose an und werfe Handy, FFP2-Maske und Kopfhörer in meine Tasche. Aber wo ist nochmal mein Geldbeutel? Mist! Aufs Klo sollte ich auch noch. Ist das erledigt, ist es mit Sicherheit schon 18:42 Uhr. Der Stress wächst. Als ich in der Küche noch meine Wasserflasche auffüllen möchte, sehe ich, dass mein Geschirr noch dreckig in der Spüle steht. Das habe ich komplett vergessen. Schnell noch abspülen, denn ich rege mich auch auf, wenn andere ihre Sachen einfach stehen lassen. 18:46 Uhr: jetzt aber los, los los! Ich habe akzeptiert, dass ich zu spät kommen werde, nun geht es darum, die Verspätung so klein wie möglich zu halten. Was brauche ich für eine Jacke, wie ist eigentlich das Wetter? Ich greife die erste, die ich in die Finger bekomme, die Mütze nehme ich zur Sicherheit auch noch mit. Ich will gerade die Wohnungstür zuziehen, da fällt mir ein: Haustürschlüssel! Also zurück, Schlüssel eingesteckt und los!