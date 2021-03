Lesben, seid ihr neidisch auf uns Schwule?

Ihr lesbischen Frauen seid in den Medien deutlich unterrepräsentiert. Wenn ich nach „Ehe für alle Adoption“ google, zeigen die ersten 30 Fotos neun schwule und sechs lesbische Paare mit Kind. Dabei sind von den 11 000 gleichgeschlechtlichen Elternpaaren in Deutschland 10 000 Lesben – also mehr als 90 Prozent. Das ist ein krasses Ungleichgewicht von Fakten und Repräsentation, das zeigt schon meine kleine Stichprobe. Aber auch eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass in den untersuchten Artikeln zu queeren Themen Lesben in sieben, Schwule dafür in 32 Prozent im Mittelpunkt stehen.