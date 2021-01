„In Berlin war ich plötzlich ein schwarzes Schaf unter vielen schwarzen Schafen“

In Marburg fühlte ich mich von Anfang an unwohl. Als ich mein Studium begann, fragten mich andere Studierende, was ich denn hier suche, wenn ich doch so schlecht deutsch spreche. Solche Kommentare hörte ich zwei- bis dreimal die Woche. Trotzdem trafen sie mich jedes Mal wie ein Schlag: Wenn eine Person etwas Verletzendes zu mir sagte, schaute ich auf den Boden und sagte nichts. Damals verstand ich nicht, dass solche Kommentare rassistisch waren. Obwohl ich in Marburg meinen ersten Sex und meine erste Liebesbeziehung hatte, ging es mir dort die meiste Zeit schlecht. Ich war schon in Ägypten nicht glücklich gewesen, aber jetzt hatte ich schlimme depressive Phasen, in denen ich nicht mehr leben wollte. In meiner Zeit in Marburg habe ich zweimal versucht, mich umzubringen.