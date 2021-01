Ich habe relativ früh herausgefunden, dass ich auf Männer stehe. Mit vierzehn habe ich einen gleichaltrigen Jungen aus meinem arabischen Dorf in Israel geküsst. Der Kuss war aufregend – gerade deswegen hat er mich in eine tiefe Krise gestürzt. Denn ich wollte nicht auf Männer stehen. Das ist in unserem Dorf weder sozial noch religiös akzeptiert. Anstatt meine Sexualität weiter zu erkunden, betete ich zu Gott. Ich betete, dass ich nicht schwul bin. Dass ich so werde, wie alle anderen in meinem Dorf. Die nächsten vier Jahre küsste ich keinen Jungen mehr. Bis ich lernte, mich und meine Sexualität zu akzeptieren.