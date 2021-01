„Arabische Männer wie ich gelten als sexuell aggressiv“

Das Fernseh-Deutschland, das ich danach in meinem palästinensisches Dorf in der Nähe von Ost-Jerusalem auf ProSieben oder Sat1 sah, war frei und liberal. Seine Bewohnerinnen und Bewohner hatten viel Sex und feierten die ganze Nacht. Bei uns in Palästina hieß feiern: Mit Kumpels im Auto durch die Stadt fahren und kiffen. Und Sex hatte man sowieso erst in der Ehe. Oder – wenn man Glück hatte – in einer Beziehung, in Form von Petting, Oral- oder Analsex.