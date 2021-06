Was uns die Schule über Sex beigebracht hat

Das ganze Jahr hatte ich im Bio-Buch schon vorgeblättert, die Lehrtexte dazu überflogen, die Querschnittsdarstellungen von Hoden angeschaut. Denn ich wusste: Dieses ist das Jahr, in dem unsere Bio-Lehrkraft da durch muss, in dem der Unterricht so lustig und aufregend wird wie nie zuvor. Wo wir hemmungslos giggeln und miteinander unsere Körper entdecken werden. Vielleicht wird es sogar Filmchen geben!! Und dann, als es schließlich ENDLICH soweit war – nix. Beim ersten Gackern bügelte uns die Biolehrerin pragmatisch ab, wir sollten uns nicht so kindisch und pubertär anstellen. Dann zog sie das Programm in zwei Doppelstunden mit einem Tempo durch, dass man meinen könnte, sie wolle sich auf eine Rolle in „The Fast and the Furious – der Sexual-Antrieb“ bewerben. Naja. Im Frühling haben wir wenigstens noch ein Schweine-Herz seziert, das war dann schwer aufregend.