Eine Ausnahme ist eine Studie der Ruhr-Universität Bochum, die sich mit

„Menstruationszyklus-gesteuertem Krafttraining“ beschäftigt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die mittzyklische Phase, also nahe des Eisprungs, als die „Phase der größten Leistungsfähigkeit“ gilt. Vor allem Krafttraining und Muskelaufbau funktionieren in den Tagen mit hohem Östrogenspiegel besser als in anderen Phasen. Was offensichtlich scheint, kommt erst jetzt allmählich im Profisport an. Viele Sportler*innen tracken inzwischen ihre Zyklen; von der US-Fußballnationalmannschaft heißt es, dass der WM-Sieg 2019 unter anderem darauf zurückzuführen sei, dass der Trainingsplan der Spielerinnen auf ihre Zyklen abgestimmt worden war. Die dabei genutzte App bietet Ernährungs- und Sporttipps, die zu den vier Zyklusphasen passen sollen. Diese beziehen sich allerdings auf einen standardisierten 28-Tage-Zyklus mit Eisprung an Tag 14. Auf die Mehrheit der Menstruierenden trifft diese Einteilung nicht genau zu.