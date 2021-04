„Mein Zyklus ist wie eine Schweizer Uhr”

Besonders fruchtbar scheint Monica aus „Friends”, wenn sie sagt: „I’m going to be ovulating from tomorrow until the sixth.” Tagelang zu ovulieren und eine Eizelle nach der anderen springen zu lassen – das klingt nicht nur stressig, sondern ist auch unmöglich. In Wahrheit findet ein Eisprung pro Zyklus statt, in seltenen Ausnahmen mehrere (so entstehen beispielsweise zweieiige Zwillinge) - aber auch dann läuft der Prozess innerhalb weniger Stunden ab. Dass man an auseinanderliegenden Tagen des Zyklus Eisprünge haben kann, ist ein Mythos. Womöglich wollte Monica aber auch sagen, dass „from tomorrow until the sixth“ ihre fruchtbare Phase sei – diese dauert in der Tat einige Tage. Allerdings kann man weder den Eisprung noch den Zeitraum der potenziell fruchtbaren Phase vorhersagen, sondern nur anhand von Körperzeichen und medizinischen Regeln bestätigen.