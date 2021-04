Die Periode kann uns helfen, kreativer beim Sex zu werden

Erst später stellte ich fest, dass dieses Thema immer noch mit vielen Tabus und Unwissenheit verbunden ist – so wie eigentlich alles, was mit dem weiblichen Zyklus zusammenhängt. Freundinnen fragten mich in vertrauten Momenten, ob ich „es“ auch in der Periode mache. Und im Internet diskutieren Menschen bis heute, ob Sex während der Regel nun okay sei oder nicht. Mit am häufigsten fällt dabei das Wort „unhygienisch“ – oft auch aus dem Mund von Frauen. Das ist nicht logisch. Denn beim Sex fließen diverse Körperflüssigkeiten – keine davon ist steril, aber alle sind unbedenklich, wenn die Beteiligten gesund sind.