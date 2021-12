Wegen solcher Studien hat Maja Steinhaus den Workshop ins Leben gerufen. „In der feministischen Arbeit gibt es viele gute Analysen, die zeigen, dass Sexismus in unserer Gesellschaft omnipräsent ist. Meistens endet es bei den Analysen, konkrete Lösungsansätze gibt es nicht. Das möchte ich ändern. Ich möchte Frauen aus dem Gefühl der Ohnmacht befreien“, sagt sie. Maja Steinhaus ist Soziologin und Teil des 2019 gegründeten Bildungskollektivs Educat, einem Zusammenschluss freier Bildungsreferent:innen. Zuvor arbeitete sie für das Frauenbildungszentrum in Dresden. Den Workshop „Alltagssexismus endlich angemessen niveaulos begegnen“ bietet sie seit mehr als einem Jahr an, seitdem flaut die Nachfrage nicht ab. „Ich bekomme mittlerweile Anfragen aus ganz Deutschland. Ich weiß aber auch von keinem ähnlichen Angebot in Deutschland“, sagt sie. Sie möchte einen sicheren Raum schaffen, um über Alltagssexismus zu sprechen – und einen Umgang mit Sexismus finden, der Betroffenen hilft, sich besser zu fühlen. „Es geht in diesem Workshop nicht darum, im Gegenüber etwas zu verändern. Es geht darum, in sich selbst etwas zu verändern.“