Anti-Instagram ist nicht besser als Instagram

Das trifft einen Nerv: Im Appstore ist Bereal auf Platz 1 der Charts in der Kategorie „Social Media“. Das französische Unternehmen, das dahintersteckt, wurde mit 600 Millionen Euro bewertet. Und wer regelmäßig Instagram nutzt, hat in den Stories seiner Freund:innen in den vergangenen Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch immer mal wieder Screenshots von Bereal-Beiträgen gesehen. Die App kommt langsam in Deutschland an. Doch ist Bereal wirklich so viel besser als Instagram?

Es ist nachvollziehbar, auf Social Media nur ausgewählte Dinge zu zeigen

Bereal basiert auf Spontanität. Einmal am Tag schickt die App eine Notification: „⚠ Du hast zwei Minuten Zeit, um dein ,BeReal‘ aufzunehmen und die Fotos deiner Freunde zu sehen“, steht da dann. Öffnet man die App, erscheint eine Kamera mit einem drohenden Timer. Das Foto wird parallel mit Front- und Rückkamera aufgenommen. Ohne selbst zu posten, sieht man die Beiträge von anderen nicht. Lädt man das Bild erst später hoch, wird der Post mit einem mahnenden „Late“ gekennzeichnet. Fotos, bei denen Front- und Rückkamera mit den Fingern abgedeckt sind – die also nur gepostet werden, um die Bilder der Freund:innen zu sehen – werden in den Kommentaren mit #NotReal geschmäht. Auf die Beiträge anderer kann man mit Icons reagieren.