Der Frachter im Suez-Kanal wird zum Meme

Einige Twitter-Nutzer*innen erinnert die missliche Lage des Frachtschiffs an Situationen aus Film- und Serien-Klassikern. Zum Beispiel an Austin Powers, der auf der Flucht in einem sehr engen Gang stecken bleibt. Ob sich irgendjemand erinnert, wie er da wieder rausgekommen ist, fragt sich etwa der SPD-Politiker Falk Wagner. Vielleicht sollten die auf der „Ever Given“ es auch mal mit vor, zurück und wieder vor probieren: