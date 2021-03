„Passt einem was nicht, dann wird die Polizei gerufen“

Der Untertitel eures Buches „Nur noch drei Punkte bis zum Pfannenset“ lautet Kleinstadt-Wahnsinn mit den Ahlmanns. Welche Verbindung besteht zwischen dem Almantum und einer Kleinstadt?

Sina: Ich glaube, dass das, was du hier als „typisches Almantum“ bezeichnest, in einer spießbürgerlichen Kleinstadt viel stärker ist. In Großstädten wohnen viele Leute, die dem entkommen wollten, weil sie zum Beispiel die Engstirnigkeit in einer Kleinstadt nervt. In einer Kleinstadt hat man nicht so viel Austausch - also Austausch in dem Sinne, dass es nicht so wahnsinnig viel Zuzug gibt. Es bleibt oft alles so, wie es ist, und viele Menschen, die dort leben, möchten das genau so.

Marius: Trotzdem arbeiten wir im Buch natürlich auch viel mit Zuspitzungen und verdichten die Klischees in dem ein oder anderen Charakter.