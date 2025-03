Bochumer Studenten wollen das Bier in der Uni-Mensa zurück

Wie viele Menschen müssen die Petition unterschreiben, damit sie bei der Hochschule Anklang findet?

Es gibt kein abgeklärtes Ziel mit der Hochschule, da gab es noch kein Gespräch. Das liegt aber auch daran, dass ich die Petition ins Leben gerufen habe, um eine Argumentationsgrundlage zu haben. So kann man sagen: „Schaut her, es gibt genug Leute, die die Sache gut finden, die sich über die Wiedereinführung von Bier in geringen Mengen freuen würden.“ Wir wollen ja nur ein bis zwei Sorten haben, kein riesiges Sortiment. Und insgesamt würde das auch unter den Studenten wieder die Attraktivität des Standorts fördern, weil sie nach den Vorlesungszeiten noch an der Hochschule bleiben wollen.