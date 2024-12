Was Medizinstudenten über das Urteil zum NC denken

Natürlich brauchen Ärzte ein enormes Wissen, das man sich vor allem über Fleiß aneignet. Doch das heutige Wissen vermehrt sich immer schneller und ein heutiger Student muss schon deutlich mehr können als einer vor 30 Jahren. Gleichzeitig ist das Studium an manchen Stellen sehr veraltet. So lernen wir Dinge in Physik, die wir später nicht mehr brauchen. Theorie und Praxis sind oft sehr unterschiedliche Welten. Das Studium an sich gehört also auch modernisiert.