„Wie soll man in dieser psychischen Situation normal weiterstudieren?"

Den offenen Brief zu verfassen, habe Anna, Artur und Dariia trotz der prekären Lage viel Überwindung gekostet, erzählen sie. Anna sagt, dass in der Community von Studierenden der Ukraine viel Bescheidenheit und Zurückhaltung herrsche. Man will sich niemandem aufbürden – sich bloß nicht beklagen, schließlich gehe es den Angehörigen in der Ukraine gerade so viel schlechter. Trotzdem leben viele der Studierenden aus der Ukraine, mit denen sie in Kontakt stehen, jetzt schon am finanziellen und psychischen Limit, erzählt Anna: „Vor zwei Tagen bin ich mit der Nachricht aufgewacht, dass die Straße, in der mein Vater arbeitet, zerbombt wurde. Es war der schlimmste Morgen meines Lebens.“ Annas Vater war an diesem Tag nicht bei der Arbeit – er lebt. Doch erst wenige Tage zuvor, an dem Donnerstagmorgen des Kriegsausbruchs, hatte er noch versucht, arbeiten zu gehen. „Ich habe zwei kleine Geschwister. Mein Vater hat finanziell für uns alle gesorgt. Ich habe auch einen Nebenjob, aber das Geld deckt nicht alle Kosten für das Auslandsstudium ab. Mein Vater hat mich bisher finanziell unterstützt.“ Jetzt hat Annas Vater keinen Job mehr.