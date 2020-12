Keinen Führerschein zu haben, sollte normalisiert werden

Obwohl das alles nichts Neues ist und vor allem junge Menschen immer umweltbewusster werden, erreichte 2020 die Zahl der gemeldeten PKWs in Deutschland einen neuen Höchststand: 47,7 Millionen Fahrzeuge sind auf den Straßen unterwegs. Tendenz steigend. Für mich ist das Führerschein-Thema deshalb Prinzipsache: Wenn ich – vor allem in der Stadt – Auto fahren würde, wäre ich für Platzmangel, Luftverschmutzung und Stau mitverantwortlich. Natürlich ist es nicht vollkommen konsequent, sich gleichzeitig ab und zu von Freund*innen oder auch für Geld „herumkutschieren“ zu lassen. Aber das kommt zum einen nicht oft vor und zum anderen ist nicht das das eigentliche Problem, sondern das Autofahren an sich. Deshalb bleibe ich ohne Führerschein – denn so kann ich in dieser Auto-Welt gar nicht erst zum Autofahren „verführt“ werden. Und für diese Entscheidung möchte ich mich nicht rechtfertigen müssen oder mir Probleme einreden lassen, die ich vielleicht nie haben werde. Also: Ja, richtig gehört, ich habe keinen Führerschein und finde das gut so.