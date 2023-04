Drei Generationen über Landwirtschaft

Wie sieht dein Arbeitsalltag in eurem Betrieb aus?

Anni: Wir haben den Betrieb 2017 an unsere Tochter übergeben. Seither genieße ich mehr freie Zeit. Davon hatten mein Mann und ich nicht viel, als wir den Hof noch alleine führten. Ich treffe häufig alte Freundinnen und gehe wandern. Ich helfe aber nach wie vor täglich im Stall und beim Brotbacken mit, bin in den Verkauf involviert und überall dort, wo sonst noch Not an der Frau ist.