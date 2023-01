„Man sollte Musik nicht als Therapie verstehen“

Rubén: Bis ich 15 Jahre alt war, gab es in Argentinien eine Militärdiktatur. Das war furchtbar. Die Musik war ein Ort des Glücks, an dem man frei sein konnte. Aber es war keine Flucht, wie man zum Beispiel in den Alkohol flieht. Durch Musik kann man sich mit dem besten Teil der Menschheit verbinden. Die Welt zeigt uns oft einen schlechteren Teil – gerade in einer Diktatur.