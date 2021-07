„Wir müssen uns an solche Vorfälle gewöhnen“

„Schuld war das Tiefdruckgebiet Bernd über Deutschland. Bernd war quasi die Grenze zwischen einer sehr schwülwarmen Luftmasse in Osteuropa und kühlen Luftmassen in Westeuropa, eingeklemmt zwischen diesen beiden Wetterlagen. Das Tiefdruckgebiet konnte also nicht weiter, als es bei uns in Deutschland war. Deshalb hat sich über Stunden hinweg der Starkregen immer am gleichen Ort entladen. Besonders betroffen war die Mitte von NRW, über Köln bis in die Eifel. Es hat dort sechs bis zehn Stunden lang durchgeregnet – so stark, wie man es sonst von einem kurzen Sommergewitter kennt. Teilweise kamen großflächig 90 bis 150 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Das ist doppelt so viel, wie es sonst im ganzen Juli regnet.