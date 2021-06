Wo Umweltschutz tödlich sein kann

Jeffersons Engagement für das Klima begann 2019, als Greta Thunberg und „Fridays for Future“ erstmals weltweit Aufmerksamkeit erregten. Seitdem haben sich in vielen Ländern Ableger gegründet und schon bestehende Umweltorganisationen an Zulauf und Bekanntheit gewonnen. Für die bedrohten „environmental defenders“, die oft schon seit Jahrzehnten für den Erhalt der Natur kämpfen, sei das zunächst einmal ein Vorteil, sagt Alice Harrison von „Global Witness“: „Aktivist*innen wie Greta Thunberg werfen ein Schlaglicht auf das, was im Globalen Süden passiert.“ Gleichzeitig werde zivilgesellschaftliches Engagement weltweit zunehmend kriminalisiert – auch im Globalen Norden. Die NGO „Civicus“ gibt an, dass der Raum für Protest kontinuierlich schrumpft. Nur drei Prozent der Weltbevölkerung leben heute in Ländern, in denen sie den öffentlichen Raum sicher und ohne Einschränkungen nutzen können. Die Pressefreiheit, ein Indikator für den Zustand der freien Meinungsäußerung, gerät ebenfalls seit Jahren und in immer mehr Ländern unter Druck. Auch Aktivist*innen im Globalen Norden gehen heute also nicht ohne Risiko auf die Straße – erkennbar ist das unter anderem an den massiven Drohungen, die Greta Thunberg erhält.