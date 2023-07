„Jeden Morgen habe ich Angst, Larven in meiner Müslipackung zu sehen“

Wer schreibt?

Aylin (24), Mo (28) und Rubi (26) studieren und wohnen gemeinsam in einer WG in Köln. Während Aylin mit Arbeit und Uni gut beschäftigt ist, ist Rubi und Mo ein harmonisches und aufgeräumtes WG-Leben wichtig.

Warum schreiben sie?

Rubi findet Motten in der WG-Küche und startet eine große Aufräumaktion. Besonders Aylin, die sonst wenig Zeit in der Wohnung verbringt, ist sehr engagiert im Kampf gegen die Tiere. Nur Mo nicht, zumindest wirkt es so.

Und so könnte das aussehen: