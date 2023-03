Julian

hmmm, nee, das stimmt so nicht. es ist schon unauffällig, wenn man richtig krass aussieht. die meisten haben halt einfach so jogginghosen an und so. aber wenn man jetzt wie ein opernstar verkleidet kommt oder wie snoop dog oder was, das checkt echt keiner. auch richtig gut wäre mal einfach so als handwerker mit nem eimer farbe in der hand. oder mit 14 kleinen hündchen an der leine. 21:55