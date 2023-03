„Ich muss endlich herausfinden, was ich will im Leben“

Julian

der kann mich mal!! wenn ich das schon hör. der ist neidisch, ganz klar, der will auch eine reise machen das ist alles. und dann: „eskapistisch“. musst ich erstmal googlen was das heißt. das hass ich an diesen bücherschreib leuten. wie die reden. die finden sich soooo schlau, o m g. ich mach mein ding. no matter what they say 22:44