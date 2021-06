„Kannst du eigentlich auch außerhalb von Whatsapp dein Maul aufmachen?!“

Und warum?

Die Freundinnen wohnen seit mehreren Semestern zusammen in einer WG. Seit Kurzem aber zieht sich Antonia immer mehr in ihrem Zimmer zurück und scheint Laura zu meiden. Ihren Ärger aus dem WG-Alltag kommuniziert sie nur noch per Whatsapp – anstatt Laura einfach anzusprechen.