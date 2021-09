„500 Euro. Auf mein Konto. Jetzt. Ich will am Wochenende fett feiern“

Wer schreibt?

Desi (25) hat von einer Freundin gehört, dass es so etwas wie Findom gibt – Financial Domination. Dabei unterwerfen sich so genannte Pay Pigs, vor allem Männer, einer Money Mistress, indem sie ihr Geld zahlen oder Geschenke machen – meist, ohne dabei eine Gegenleistung von ihr zu erwarten. Desi ist knapp bei Kasse und will das ausprobieren. Kann ja nicht so schwer sein.