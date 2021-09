„Dieses eine Oben-Ohne-Bild hat schon ein bisschen Fuck-Boy-Vibes“

Wer schreibt?

Coco (28) und Zizi (27) sind beste Freundinnen, beide Singles und haben kürzlich festgestellt, dass sie denselben Dude auf Tinder gematcht haben.

In seiner Bio steht:

„Be the glitch you want to see in the matrix // 420 // Hagebuttentee 4 life.“

Er sieht eigentlich ziemlich gut aus, hat massenhaft Tattoos und trägt auf jedem seiner drei Profilbilder einen dieser trendigen Anglerhüte, weshalb sie ihn nur noch Anglerhut nennen.

Und warum?

Anglerhut hat geschrieben.