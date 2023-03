„Kind 1 und Kind 2, euer Ernst??“

Annika

Ihr Lieben, in den letzten Tagen ist viel passiert. Wir sind immer noch ganz durcheinander, weil alles so schnell geht. Jetzt ist das Dach beinahe fertig und die bodentiefen Fenster lassen uns schon erahnen, wie gemütlich es einmal in unserem neuen Heim wird! Die Bauarbeiter machen wirklich einen ganz tollen Job, heute habe ich ihnen Kaffee und Kekse gebracht, haben die sich gefreut! 17:21