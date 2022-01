„Du wirst keinen einzigen deiner Vorsätze durchhalten“

Und warum?

Xenia war schon immer Louis’ heimlicher Crush. Und bei der diesjährigen Mini-Party lief was. Nach all den Jahren. Rumgeknutscht haben sie. Louis, stark davon euphorisiert und außerdem sehr betrunken, verkündete Xenia um 0:03 Uhr, dass er 2022 sein bestmöglichstes Selbst werden würde. Am nächsten Tag schreibt ihm Xenia, um ihn daran zu erinnern.