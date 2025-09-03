Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Falsche Nummer?

„Rennst du vor mir weg?!“

Moritz hat am Vorabend im Club Maries Nummer bekommen – oder? Das Gespräch am nächsten Tag läuft anders, als er sich das erhofft hat.
Von Emely Schwarze
Grafik: SZ Jetzt

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Moritz (26) hat Marie (22) beim Feiern angesprochen und ihre Nummer ergattert.

Und warum? 

Moritz schreibt Marie gleich am nächsten Tag. Er ist ganz aufgeregt wegen seines Fangs. Er ist nämlich eigentlich überzeugt, dass Frauen oberflächlich sind und nur Idioten eine Chance geben. 

Und so könnte das aussehen: 

  1. So. 31. Aug.

  2. Moritz

    Hey Marie, ich hab gerade gesehen, dass du aus dem Club bist. Komm gut nachhause und pass auf dich auf. 05:13

  3. Moritz

    Ich hoffe, du bist gut zuhause angekommen 😊 <3 05:56

  4. Moritz

    Schlaf gut. 06:05

  5. Moritz

    Na, Schönheit. Hast du gut geschlafen? 11:20

  6. Moritz

    Helloo? Ich kann doch sehen, dass du meine Nachrichten liest. 11:38

  7. Marie

    ?? 11:58

  8. Marie

    Kennt man sich? 11:58

  9. Moritz

    Klaro kennen wir uns 😊 11:59

  10. Moritz

    Wobei, vielleicht hast du vergessen, mich einzuspeichern 🤔 Ich bin Moritz. Wir haben uns gestern im Club getroffen, weißt du noch? 12:00

  11. Moritz

    Am Ende erinnerst du dich nicht mehr an mich, du kriegst bestimmt so viele Nummern von Typen 😩 12:01

  12. Marie

    Achsooo, ja klar kenn ich dich. Moritz! Du! 12:06

  13. Moritz

    😊😊 12:07

  14. Moritz

    Alsoo, bist du gut daheim angekommen? 12:08

  15. Marie

    Ich glaub schon, ich war schon so ein bisschen hacke nh. 12:09

  16. Moritz

    Aber du bist jetzt nicht in einem fremden Bett aufgewacht oder haha? 12:10

  17. Marie

    Was? Achso neee, bin direkt nachhause und ins Bett gefallen. 12:11

  18. Moritz

    Ja, verstehe ich. Ich meine, du warst ja auch mega lang da und hast super viel getanzt. 12:12

  19. Marie

    Warst du nicht länger als ich im Club? 12:13

  20. Moritz

    Jaaa, aber du weißt ja, was man sagt. Frauen sind ein bisschen fragiler als Männer und sollten auch eigentlich nicht so lang im Club sein. 12:14

  21. Marie

    Aha. 12:14

  22. Moritz

    Aber es war mega schön mit dir. Ein richtiger Jackpot, dass ich deine Nummer bekommen habe. 12:15

  23. Moritz

    Wobei ich eigentlich nicht gedacht habe, dass du an einem Typen wie mir Interesse haben würdest. 12:16

  24. Moritz

    Hey? Bist du noch da? 12:18

  25. Marie

    LOL 12:20

  26. Marie

    Ne, passt schon. Bist doch ganz fit. 12:21

  27. Moritz

    Hehe. Normalerweise gehen Frauen ja nicht so für Typen wie mich. Die wollen lieber so durchtrainierte Arschlöcher haben, die sie nicht gut behandeln. 12:21

  28. Moritz

    Aber mit mir hast du einen guten Fang gemacht, ich bin einer von den Guten. 12:22

  29. Marie

    Jaa voll. Wie haben wir uns eigentlich nochmal im Club kennengelernt? 12:23

  30. Marie

    Sorry, war gestern heftig betrunken. 12:24

  31. Moritz

    Ich hab dich an der Bar gesehen, wo du mit deinen Freundinnen warst, und du hast mich die ganze Zeit abgecheckt. 12:25

  32. Moritz

    Und dann bin ich irgendwann hin, weil du dich nicht getraut hast. Du warst auch super schüchtern und hast fast gar nicht mit mir geredet. Richtig süß. 12:26

  33. Moritz

    Deine eine Freundin war nur super arrogant und wollte gar nicht, dass du mit mir redest. Als könntest du das nicht selber entscheiden. 12:27

  34. Moritz

    Aber das ist ja häufiger so, dass manchen Mädels das einfach zu Kopf steigt und sie arrogant werden. Egal, Themenwechsel. Was machst du so? 12:28

  35. Marie

    Ich studiere Biologie. Du? 12:32

  36. Moritz

    Meintest du nicht gestern, dass du Biochemie studierst? 12:32

  37. Marie

    Oh, das habe ich wohl im Club verwechselt haha, ich war wirklich sooo dicht. 12:33

  38. Moritz

    Ich studiere auch was Anständiges, nämlich Wirtschaftswissenschaften 💪 12:34

  39. Moritz

    Hast du Dienstag was vor? Würde dich voll gerne wiedersehen. 12:35

  40. Marie

    Da muss ich nochmal gucken, bin gerade voll im Unistress, Klausuren und Hausarbeiten, checkst du? 12:40

  41. Moritz

    Wart ihr nicht feiern, weil ihr mit euren Klausuren fertig seid? 12:42

  42. Marie

    Ich habe leider voll vergessen, dass ich noch eine Hausarbeit abgeben muss. 😩 12:43

  43. Moritz

    Achso. Na, dann können wir ja zusammen lernen gehen. Vielleicht kann ich dir helfen, wenn du was brauchst. Ich war Klassenbester in Chemie. 12:45

  44. Marie

    Aber ich muss jetzt los, 12:50

  45. Moritz

    Bis bald 😊😊 12:51

  46. 15:07 Verpasster Sprachanruf von Moritz

  47. 15:10 Verpasster Sprachanruf von Moritz

  48. 15:14 Verpasster Sprachanruf von Moritz

  49. Moritz

    Marie? 15:16

  50. Moritz

    Halloo? 15:17

  51. Moritz

    Rennst du vor mir weg?! 15:17

  52. Moritz

    Ich hab dich doch gerade im Café gesehen und nach dir gerufen und du bist einfach vor mir weggelaufen und hast mich einfach ignoriert. 🙁 15:18

  53. Moritz

    Und ich habe den Typen gesehen, der bei dir war 15:33

  54. Moritz

    Ihr arroganten Weiber seid doch alle gleich. Ihr gebt den guten Typen keine Chance und lasst euch auf diese Arschlöcher ein. Aber naja, dein Verlust 😵 15:39

  55. Marie

    Jetzt mal ganz ernsthaft. DU wunderst dich, dass dich keine will, wenn du dich so verhältst? 15:41

  56. Moritz

    Aber du hast mir doch deine Nummer gegeben?! 15:42

  57. Marie

    Bruder, checkst du es nicht? 15:58

  58. Moritz

    ?? 15:59

  59. Marie

    Ich bin nicht Marie. Sie hat dir nicht ihre richtige Nummer gegeben. 16:01

  60. Marie

    Sie hat dir meine Nummer gegeben, weil du sie sonst nicht in Ruhe gelassen hättest. 16:03

  61. Moritz

    WAS?! 16:04

  62. Marie

    😂😂😂😂 16:05

  63. Marie

    Und übrigens ist das meine Schwester, über die du so schreibst. Das Arschloch im Café war ich. Ich habe dich übrigens gesehen. Und mir dein Gesicht gemerkt. 16:06

  64. Du hast Marie blockiert.

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite