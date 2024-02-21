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„Warum soll mein Kind als einziges ohne Kostüm rumlaufen?“

Maxi und Nina sind beste Freundinnen und auch ihre Mütter verstehen sich eigentlich gut. Aber als Maxi im gleichen Kostüm zur Party kommt wie Geburtstagskind Nina, gibt es Streit.
von Pegah Julia Meggendorfer
Grafik: SZ Jetzt

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Wer schreibt?

Anna (32) und Franzi (36) kennen sich nur durch die Freundschaft ihrer Kinder Maxi (6) und Nina (7). Bisher hatten sie immer ein höfliches Verhältnis.

Und warum?

Franzis Tochter Nina feiert heute ihren siebten Geburtstag mit einer Kostümparty. Natürlich darf Maxi da als beste Freundin nicht fehlen. Allerdings gibt es ein Problem: Beide Kinder sind als Elsa verkleidet. Franzi findet, das geht gar nicht. Schließlich ist heute Ninas großer Tag. Sie soll im Mittelpunkt stehen.

Und so könnte das aussehen:

  1. So. 18. Feb.

  2. Anna

    Hey Franzi 😊 um 14 Uhr geht der Geburtstag los, oder? Maxi freut sich schon soooo sehr! 10:16

  3. Franzi

    Ja, genau! Und nicht vergessen: Sie soll verkleidet kommen 🧚🧟 10:17

  4. Anna

    Alles klar! Und es ist okay, wenn ich sie einfach nur abliefere und dann wieder gehe? Ich hab noch so viel Arbeit auf dem Tisch 10:17

  5. Franzi

    Gar kein Problem 😊 Der Kevin und meine Schwester sind da. Wir kriegen das mit den Kids schon gewuppt! 10:19

  6. Anna

    Tausend Dank! 10:20

  7. Anna

    Hey, jetzt haben wir uns gar nicht gesehen. Hab Maxi nur schnell bei Kevin abgegeben und bin los. Danke nochmal! 14:11

  8. Franzi

    Hey Anna, sorry, aber kannst du doch nochmal zurückzukommen? Die Maxi ist ja als Elsa verkleidet. Das ist jetzt bisschen blöd, weil die Nina auch als Elsa verkleidet ist. Wäre gut, wenn du kurz ein anderes Kostüm vorbeibringen könntest. 14:20

  9. Anna

    Okay 😅 Aber ist das denn so schlimm, wenn die beiden das gleiche Kostüm anhaben? 14:22

  10. Franzi

    Naja, also es ist ja Ninas Geburtstag. Da sollte sie ja schon im Mittelpunkt stehen 14:23

  11. Anna

    Steht sie nicht schon im Mittelpunkt weil sie das Kind ist, das heute ganz viele Geschenke aufmachen und Kerzen auspusten darf? 😅 14:23

  12. Anna

    Außerdem hatte ich nicht das Gefühl, dass es Nina stört. Sie hat zu Maxi gesagt "Jaaaa, jetzt sehen wir aus wie Zwillinge". 14:24

  13. Franzi

    Kannst du nicht einfach kurz nochmal vorbeikommen und ein anderes Kostüm bringen? Wir haben extra einen Fotografen für den Tag engagiert. Das sieht echt blöd aus auf den Bildern, wenn da das doppelte Lottchen rumspringt. 14:25

  14. Anna

    Wenn dir das so wichtig war, warum hast du das dann nicht vorher schon gesagt, dass dieses Kostüm deiner Tochter vorbehalten ist? Ich meine, jedes zweite Kind will Elsa sein. 14:27

  15. Franzi

    Naja, grad sind es nur deine und meine Tochter. Der Rest hat sich was anderes ausgedacht. 14:28

  16. Anna

    Ich weiß auch nicht, was ich ihr auf die Schnelle vorbeibringen soll. In ihr Marienkäfer-Kostüm vom letzten Jahr passt sie nicht mehr rein. 14:28

  17. Franzi

    Du kannst ihr doch schnell irgendwo was kaufen! 14:29

  18. Anna

    Ich kaufe jetzt ganz sicher nicht nochmal ein neues Kostüm! 14:29

  19. Anna

    Und ehrlich gesagt hat sich Maxi so gefreut, heute endlich ihr Kostüm tragen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihr jetzt erklären sollte, dass sie das jetzt nicht mehr tragen darf. 14:30

  20. Franzi

    Du wirst ja deiner Tochter hoffentlich beigebracht haben, dass man zum Wohle anderer auch mal zurückstecken muss. Da wird sie das schon verstehen. 14:31

  21. Franzi

    Ich hab leider auch kein Kostüm da, das Maxi anziehen kann. Dann gebe ich ihr einfach normale Wechselklamotten. 14:32

  22. Anna

    Du machst BITTE WAS?! 14:33

  23. Anna

    Auf GAR KEINEN FALL machst du das!!! 14:33

  24. Anna

    Warum soll mein Kind denn jetzt als einziges auf diesem Geburtstag ohne Kostüm rumlaufen? Das ist doch unfair! Nur weil du vorher nicht Bescheid geben kannst, dass deine Tochter exklusiv Elsa sein muss. 14:33

  25. Franzi

    Sorry, da muss sie jetzt durch! 14:34

  26. Anna

    NEIN! Du ziehst mein Kind nicht um! Ich schwöre dir... Wenn ich komme und sehe, dass sie kein Kostüm an hat... 14:36

  27. Franzi

    Gut, okay. Dann musst du sie eben jetzt abholen. 14:36

  28. Anna

    Was? 14:37

  29. Franzi

    Ja. Der Geburtstag ist für Maxi hiermit vorbei. Sorry. Entweder was anderes anziehen oder sie kann hier nicht bleiben. 14:37

  30. Anna

    Maxi und Nina sind beste Freundinnen. Und dir ist es wichtiger, dass sie nicht das gleiche tragen, anstatt dass die beiden eine schöne gemeinsame Zeit auf Ninas Geburtstag haben? Ist das dein Ernst? 14:38

  31. Franzi

    Nina hat viele Freunde. Sie braucht nicht Maxi, um Spaß zu haben. 14:39

  32. Franzi

    Ich finde es unfassbar, dass du nicht bereit bist, einzulenken. Wenn das an Maxis Geburtstag passiert wäre, hätte ich alles dran gesetzt, ein neues Kostüm für Nina vorbeizubringen. 14:40

  33. Anna

    Wenn das an Maxis Geburtstag passiert wäre, hätten wir kein Problem, weil es mir egal ist, ob die beiden das gleiche anhaben. 14:44

  34. Franzi

    Mir ist aber wichtig, dass meine Tochter einen schönen Geburtstag hat, also hol jetzt bitte deine Tochter ab. 15:00

  35. Anna

    Ich bezweifle, dass das Kostüm meiner Tochter den Geburtstag deiner Tochter versaut. 15:01

  36. Anna

    Kann ich noch ganz kurz was fertig machen? Dann komme ich. 15:04

  37. Franzi

    Nein. Hol sie sofort ab. 15:04

  38. Anna

    Okay. Lorenz holt sie ab. Er ist in 15 Minuten da. 15:05

  39. Anna

    Aber ich muss ehrlich sagen, wie wahnsinnig kindisch ich das von dir finde 15:06

  40. Franzi

    Und ich finde es wahnsinnig egoistisch von dir, dass du keine Einsicht zeigst. 15:06

  41. Franzi

    Wo bleibt der Lorenz denn? Wir wollen langsam mal die Torte anschneiden. 15:20

  42. Anna

    Warum darf Maxi da denn jetzt nicht mal noch ein Stück Kuchen haben??? 15:22

  43. Franzi

    Das ist der wichtigste Moment für den Fotografen. Das geht natürlich nicht, dass da die Maxi im gleichen Kostüm mit drauf ist. 15:24

  44. Franzi

    Aber der Lorenz ist jetzt auch da 15:25

  45. Franzi

    Du... die Maxi weint jetzt total. Ich kann da ja jetzt auch nichts machen. Weißt du, was da helfen könnte? Der Lorenz ist leider auch keine Hilfe 15:32

  46. Anna

    Naja, natürlich weint sie. Sie muss jetzt gehen, obwohl alle anderen noch da sind und es bisher noch nicht einmal Torte gab. 15:37

  47. Franzi

    Also soll ich sie jetzt einfach weinen lassen. Ist es das, was du willst?! 15:43

  48. Anna

    Du kannst ihr doch ganz ruhig erklären, warum sie gehen muss. 15:43

  49. Franzi

    Hab ich schon. Sie weint trotzdem! 15:44

  50. Anna

    Lorenz soll sie einfach mitnehmen. Sie beruhigt sich im Auto schon. 15:44

  51. Franzi

    Ok 15:45

  52. Verpasster Sprachanruf von Franzi

  53. Franzi

    Kannst du bitte kurz rangehen? 16:07

  54. Anna

    Wieso? Was ist los? Lorenz meinte, sie sind schon losgefahren 16:08

  55. Franzi

    Ja. Aber ich wollte fragen, ob sie nochmal umdrehen können 16:09

  56. Anna

    Wieso? Haben sie was vergessen? 16:09

  57. Franzi

    Ne. Die Nina weint grad ganz arg. Sie will dass die Maxi zurückkommt. 16:10

  58. Anna

    Ist das dein Ernst??? 16:10

  59. Franzi

    Konnte ja niemand ahnen dass sie so reagiert.. 16:10

  60. Anna

    Ähm doch, ihre Mutter hat gerade ihre beste Freundin von ihrer Party geworfen? Aber okay, dann komm ich halt mit der heulenden Maxi zurück.. unter einer Bedingung 16:11

  61. Franzi

    ? 16:11

  62. Anna

    Maxi und Nina machen ein Beste-Freundinnen-Shooting in ihren Elsa-Kostümen 👸🏼👸🏼 16:12

  63. Franzi

    Ach komm 16:12

  64. Franzi

    Also, das finde ich jetzt schon kindisch von dir, das an so ne blöde Bedingung zu knüpfen 16:15

  65. Anna

    Gut. Dann fahren wir weiter zu uns heim, Frozen schauen und Kuchen essen 🤷‍♀️ 16:15

  66. Franzi

    Halt, okay... wir machen das Shooting. 16:16

  67. Anna

    Super, Maxi ist gleich da. Und ich möchte dann bitte auch ein paar Abzüge haben ;) 16:17

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