„Ich bin also ein hoffnungsloser Fall, ja?“

Julian

Ich habe meinen instagram account wieder aktiviert und gesehen, dass irgendjemand ein bild von mir aus Indien richtig groß gefeatured hat, und ich habe dadurch fast 3000 neue follower gekriegt. Mein Postfach wimmelt vor direct messages, in denen die leute fordern, dass ich weitermache, weil sie meine fotos so toll finden und meine reise so gern verfolgt haben. sie sagen sachen wie: wanderlust jules, du bist mein größtes vorbild, ich will auch so ein free spirit werden wie du und reisen. du hast mich dazu inspiriert, endlich mein round-the-world-ticket zu buchen und meinen horizont zu erweitern. bitte zeig uns mehr aus deinem leben! tja. vielleicht ist das also doch mein calling! 21:54