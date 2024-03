Der Diktator in meinem Bett

Man könnte annehmen, dass sie uns dafür aus lauter Liebe den ganzen Tag das Gesicht ableckt oder uns wenigstens mal so eine kleine ausgeweidete Waldmaus vors Bett legt, wie das Katzen machen (es ist der Gedanke, der zählt). Doch stattdessen führt sie sich auf wie ein kleiner kläffender Despot, der uns als ihre Untertanen betrachtet. Beim Gassigehen legt sie sich irgendwann auf den Bauch und bleibt dort so lange liegen, bis wir sie aufheben und den Rest des Weges tragen. Wir haben wahrscheinlich den einzigen Hund auf der Welt, der nicht auf seine 10 000 Schritte am Tag kommt. Wenn sie keine frischen Früchte von unseren Tellern bekommt, macht sie am Frühstückstisch ein Theater wie ein verwöhnter Millionärsspross, der wegen Überbuchung ausnahmsweise Business Class statt First Class fliegen muss. Und wehe, man fordert sie auf, das Bett zu verlassen.