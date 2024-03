Ich bin Hundebesitzer, kein Hundepapa

Die Vermenschlichung von Tieren hat in unserer Gesellschaft völlig absurde Züge angenommen, wie ich finde. Dass manche Frauchen ihren Hunden im Winter Jacken anziehen, kann ich ja noch nachvollziehen. So wild wie der Mensch in den vergangenen Hundert Jahren die Tierwelt auf links gedreht hat, kann bei der einen oder anderen Rasse der natürliche Kälteschutz schon mal flöten gehen. Du kannst ja auch keine Giraffe mit einem Igel kreuzen und dann vom Endergebnis erwarten, dass es ohne Hilfe immer noch die Blätter oben an der Baumkrone erreicht. Manche Rassen hätte man auch einfach lieber in ihren ursprünglichen Gefilden lassen sollen. So ein mexikanischer Chihuahua ist halt nun mal nicht gemacht für das niederbayerische Nieselwetter. Aber was bitteschön ist die Erklärung für Hundebuggys, in denen manche Herrchen ihre Vierbeiner durch die Stadt schieben? Oder für die Dame, die 2021 an Bord eines Delta-Flugs nach Atlanta ihre Katze an der Brust stillte? Irgendwo muss einfach eine Grenze sein. Bei mir ist es das Wort „Baby“. Naja, dachte ich jedenfalls am Anfang.