9300 Euro brutto für die selbständige Hundefriseurin

Ehrlich gesagt mochte ich Tiere schon immer ein wenig mehr als Menschen. Für mich war daher klar, dass ich beruflich etwas mit Tieren machen werde. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur Tierarzthelferin absolviert. In dem Beruf habe ich zehn Jahre gearbeitet. In der Zeit habe ich mir einen Malteser geholt. Das ist eine Hunderasse, die regelmäßig geschoren werden muss. Durch die Fellpflege bei meiner Hündin habe ich gemerkt, wie viel Spass mir das Scheren und Frisieren macht. Gleichzeitig ist die Arbeit in einer Tierarztpraxis mit viel Leid verbunden. Und als rechte Hand vom Tierarzt konnte ich selbst nur wenig am Tier arbeiten. Bei der Fellpflege ist das anders: Ich kann den Tieren direkt helfen. Und ich verdiene mehr Geld. Nach der Schulung zum „Pet Groomer“ (englische Bezeichnung für Hundefriseur:in, Anm. d. Red.) habe ich zwei Jahre als Hundefriseurin in einem Salon gearbeitet, bevor ich mich mit meinem eigenen Laden selbständig gemacht habe. Jetzt, drei Jahre später, habe ich zwei Mitarbeiter:innen und der nächste Monat ist bereits ausgebucht.