„Es fühlt sich an, als würde ich Deutsch verlernen“

Nebenbei werde ich nach Jobs suchen, darüber lest ihr in der nächsten Folge dieser Kolumne. Egal was, egal wo. Einfach Vollzeit. Irgendetwas mit Sicherheit, Energie oder Umwelt. Ich brauche Arbeitserfahrung. Weil, was passiert sonst, wenn ich eine Frau kennenlerne und zu ihrem Haus gehe? Dann wird ihr Vater sagen: ,Du hast keinen Job? Wieso sollte ich dir meine Tochter geben?‘ Das hier sind meine letzten acht Tage in Indien. Urlaub ist immer zu kurz. Wenn ich in Braunschweig ankomme, werde ich umziehen. In eine andere WG, um Geld zu sparen. Es sind zwar nur 70 Euro Unterschied, aber ich brauche jeden Euro, weil ich irgendwann meinen deutschen Führerschein machen will. Der ist so teuer.“