„In Indien sind Drogen nicht so üblich wie in Deutschland“

Manideep Allu, 25, kam aus Indien für den Master in „Chemical and Energy Engineering“ nach Deutschland. Er ist eine der Fachkräfte, die Deutschland so dringend braucht. Wir protokollieren seinen Alltag und wollen wissen: Klappt Integration? In Folge Sieben erzählt er, was ihn in Indien erwartet, wie anders Deutsche auf Drogen blicken und was er von Weißwurst hält.