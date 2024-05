„Alle schreiben E-Mails und das Finanzamt verschickt Briefe“

„Ermäßigung. Zuletzt gesehen bei meiner Steuererklärung, ich musste erst einmal googeln, was es meint. Das ist so ähnlich wie ‚gut und günstig‘, also ein Discount. Ein gutes Wort, weil es bedeutet, dass ich Geld spare. Ich nutze alle Vergünstigungen, die ich kriegen kann. In Indien gibt es das Wort: takkuva. Das bedeutet das gleiche, aber in Indien gibt es takkuva nicht so oft wie in Deutschland. Nur für Bustickets vielleicht, und für Menschen über 60. Hier kann man mit Ermäßigung auch ins Kino oder Museum gehen.“