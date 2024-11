„Ich würde auch gerne irgendwann in Deutschland wählen“

Meine neueste Entdeckung:

Der Wahl-O-Mat. Das hat mir mein Manager gezeigt. Man kann Fragen beantworten, am Ende wird angezeigt, welche Partei am besten zu mir passt. Das finde ich eine tolle Idee. Ich würde gerne irgendwann in Deutschland wählen, bisher habe ich das nicht einmal in Indien gemacht, weil ich zu jung war, bevor ich weggezogen bin. In Deutschland dauert es noch mindestens vier Jahre, bis ich Kreuze setzen darf. Vielleicht ist das gut so, denn als ich den Wahl-O-Mat ausprobieren wollte, habe ich nach ein paar Fragen abgebrochen. Ich konnte manches nicht beantworten, weil es um irgendwelche Sachen aus der deutschen Geschichte ging und um LGBTQ. Davon habe ich so wenig Ahnung, weil das in Deutschland ganz anders gehandhabt wird. Ich verstehe nicht wirklich, wieso das im Wahl-O-Mat abgefragt wird. Gott hat zwei Geschlechter geschaffen und ich glaube, dass es nur zwei gibt, was hat das mit der Bundestagswahl zu tun?