„Ich hoffe, mein Englisch ist hier nicht zu gut geworden“

Wir machen mit drei weiteren Freunden eine Rundreise: Erlangen, Nürnberg, München, Köln, Brüssel und dann noch drei Nächte in Amsterdam. Danach besuchen wir Bekannte in Magdeburg und gehen noch nach Berlin und Hamburg. Es ist so schön, dass in Europa alles so nah ist. So können wir günstig Flixbus fahren. Insgesamt geben wir pro Person rund 300 Euro aus: Für die Fahrten und ein paar der Unterkünfte. Sehr günstig, ich weiß. Auf der Suche nach Airbnbs, Hostels und so weiter haben wir jeden Link angeklickt, der bei Google auftauchte, um den besten Preis zu finden.“