Wozu schön sein wollen?

Platt gesagt: Statt es in die Altersvorsorge zu stecken, investieren Frauen ihr neuerdings etwas größeres verfügbares Einkommen in Klamotten, Parfum und Kosmetikbehandlungen. Frauen in Deutschland geben zwischen 200 und 540 Euro jährlich für Beauty-Produkte aus (da gehen die Zahlen auseinander), in den USA sogar mehrere Tausend Dollar. Soziologen sprechen vom "Doing Beauty", der Schönheitspraxis, sie meinen damit all die kleinen - Duschen, Nägelschneiden - und größeren - Botoxbehandlungen, Diäten, Brustvergrößerungen - Dinge, die Menschen Tag für Tag vornehmen, um das Maß an Schönheit herzustellen, dem sie glauben, genügen zu müssen. Was dieses Maß ist, hat sehr viel weniger mit persönlichen Vorlieben und individuellem Stil zu tun als mit dem, was eine Person so beruflich macht und wer sie in der Gesellschaft sein will.