Wenn Besitz zur Last wird

2013, erzählt Julia (Name geändert), sei es besonders schlimm gewesen. In der Beziehung mit ihrem Mann läuft es nicht gut. Die damals 23-Jährige ist unzufrieden mit sich selbst und zweifelt alles an, trennt sich schließlich. Sie ist wütend, auf sich, auf ihn. Einige Monate leben die beiden in getrennten Wohnungen. Abends liegt Julia allein mit dem Laptop in ihrem Bett und besucht die Internetseite eines großen, günstigen Bekleidungsgeschäfts. Mit einem Mal wird sie ruhiger, entspannt sich, ist für kurze Zeit abgelenkt. Sie klickt sich durch verschiedene Artikel, Schuhe, Taschen, Kleider, Hosen. Ein Teil nach dem anderen wandert in den virtuellen Warenkorb. Langsam geht es ihr besser. Glücksgefühle durchströmen ihren Körper, so wie jedes Mal, wenn sie sich neue Klamotten gönnt. Sie denkt nicht mehr an die Trennung, sondern an all die schönen Dinge, die bald in ihren Händen liegen werden.