Influencerin Josi ist an Magersucht gestorben

Josi Maria wollte, dass alle sehen, wie der Kopf einen Körper zugrunde richten kann. Wie wenig Kraft und Lebensfreude bleiben, wenn die Magersucht die Kontrolle hat. Sie sehe aus wie ein Skelett, sagt die 24-Jährige in einem Youtube-Video. „Es ist wichtig, dass ich das weiß, damit ich mir immer wieder vor Augen führe: Du musst verdammt nochmal essen!“ In dem Video reflektiert Josi Maria mit dem 23-jährigen Bonner Youtuber Leeroy Matata ihre Krankheit. Sie wolle nicht „die eine von zehn Magersüchtigen“ sein, die an der Krankheit stirbt. Auch das sagt sie im Gespräch mit Matata. Sie bezieht sich damit auf eine Zahl, die oft zitiert wird, wenn es um Magersüchtige in Behandlung geht. Matata hat das Video vor etwas mehr als einer Woche auf seinem Funk-Kanal „Leeroy wilkl's wissen!“ hochgeladen, mit dem Titel „Wie ist das, magersüchtig zu sein?“. Und dem Zusatz: „R.I.P. Josi“. Josi Maria ist Ende November an den Folgen ihrer Krankheit gestorben.