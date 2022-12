„Unsere gemeinsamen Freunde hielten damals zu meinem Exfreund“, erzählt Sina heute gegenüber jetzt, mittlerweile ist sie 26*. „Sogar meine eigene Mutter behauptete, ich hätte die Schwangerschaft nur erfunden. Niemand wollte glauben, dass er so gewalttätig sein konnte. Ich fühlte mich total allein gelassen.“ Sina suchte Hilfe bei einem Therapeuten. Der fand, es gäbe keinen Grund für eine Therapie. Von da an war sie alleine in ihrer großen Wohnung und einsam in der Welt, alles fühlte sich leer an. Von ihr selbst unbemerkt, begann sie zu sammeln, was nichts oder fast nichts kostete. Sie baute Türme aus Prospekten, Kleidung und Büchern, teils höher als sie selbst.