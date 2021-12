„Liebe ist wichtig, aber kann keine Depression heilen“

Und wenn die Beziehung eigentlich gut läuft?

Dann fragt man oft den Partner, was los ist. Das erlebt der Betroffene dann wieder als Druck, denn er weiß ja meist selbst nicht, was mit ihm vorgeht. Gerade Männer reagieren darauf eher genervt und sagen „Lass mich in Ruhe” oder „Frag doch nicht dauernd”. Als Partner ist das gar nicht leicht auszuhalten. Und wenn man zurückgewiesen wird, kommen wieder die Gedanken, dass das vielleicht doch an mir liegt.