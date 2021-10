„Es fühlt sich an, als wäre man nicht liebenswert genug“

Es könne außerdem helfen, sich einmal bewusst zu machen, warum man vielleicht keine Beziehung will: „Der Teil, der da auf der Suche ist, der sagt ganz stark ,Ja‘ zu einer Beziehung. Es gibt aber auch einen Teil – der vielen oft noch nicht so bewusst ist – der sagt aus den unterschiedlichsten Gründen ,Nein‘. Das führt dann dazu, dass man sich unbewusst komplizierte Fälle aussucht.“ Doch nur weil man in einem Bereich des Lebens Schwierigkeiten habe, mit jemanden in Beziehung zu treten, sei man noch lange nicht beziehungsunfähig, so Wermann. Denn der Begriff „Beziehung“ meint viel mehr als eine romantische Partnerschaft: „Schon in dem Moment, wo man die Kassiererin im Supermarkt grüßt oder eben mit einem Date im Restaurant sitzt, tritt man in Beziehung mit einem anderen Menschen. Wir führen alle Beziehungen, die ganze Zeit.“ Sich vor Augen zu führen, in wie vielen Momenten man also schon in Beziehungen ist, sei für viele ihrer Patient:innen ein wertvoller Perspektivwechsel.