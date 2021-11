„Danach geht es darum, das eigene Ich wiederzufinden“

Wie merke ich, dass ich nach einer Trennung bereit bin für Veränderung?

Die extreme Emotionalität am Anfang sollte man abwarten. Auch ambivalente, anstrengende Gefühle müssen sich etwas beruhigt haben. Wer erfolgreich bewältigen will, kommt ums Reflektieren nicht herum. Es gibt Menschen, die, sobald sie wieder etwas mehr Energie haben, die Flucht nach vorn machen. Also eher verdrängen und kompensieren, statt zu verarbeiten, sich vielleicht sogar gleich in eine neue Beziehung stürzen. Ablenkung ist im Kleinen völlig in Ordnung, aber als Strategie nicht nachhaltig. Wer aber sagen kann: Okay, ich schaue, was ich aus dieser Erfahrung mitnehmen und lernen will, und parallel traue ich mich, etwas Neues zu probieren – dann ist das sehr gesund.