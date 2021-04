Bitte haltet mich fest

Elisa: „Ich war überrascht, wie viele freiwillig da sind. Ich höre immer wieder, dass die Patient*innen von sich sagen, dass sie sich noch nicht bereit fühlen, auf die offene Station oder nach Hause verlegt zu werden. Freiheit bedeutet für mich, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Werte und Ziele umzusetzen und meinen eigenen Weg zu gehen. Durch meine Arbeit schätze ich meine eigene Freiheit mehr wert. Nicht in dem Sinne, dass ich mein Haus verlassen kann, wann ich möchte, sondern, dass ich nicht in meinen Gedanken gefangen bin. Das ist bei vielen Patient*innen der Fall. Deshalb sehe ich die Psychiatrie als große Chance für die Menschen. Ich finde es schade, dass dieses Thema noch so negativ belastet ist. Sich Hilfe zu holen, ist nichts, wofür man sich schämen muss oder was einem peinlich sein muss. Im Gegenteil. Es ist ein wichtiger und mutiger Schritt, der uns zeigt, dass eine Motivation in Richtung Besserung vorhanden ist. Es ist der erste große Schritt, an dem man anknüpfen kann. Sobald eine Besserung eintritt, ist für die Patient*innen wieder viel mehr möglich im Alltag. Sie haben die Möglichkeit gewonnen, sich auszuleben und ihre Ziele zu verfolgen. Ich erlebe es oft, dass uns am Ende eine ganz andere Person verlässt als die, die zu uns gekommen ist.“