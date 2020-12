Der beste Lehrer des Jahres 2020 kommt aus einem kleinen indischen Dorf

Da das gesamte Lehrmaterial auf Englisch und nicht in der Muttersprache der Kinder war, nämlich Kannada, taten die Kinder und Jugendlichen sich damals sehr schwer damit, Lernziele zu erreichen. Disale lernte deshalb extra die südindische Sprache Kannada, die sich grundlegend von den in Indien weit verbreiteten Hindi-Varianten unterscheidet. Er übersetzte alle Lehrbücher und sorgte damit dafür, dass die Schule mittlerweile die erfolgreichste im ganzen Distrikt mit vier Millionen Einwohner*innen ist. Sein größter Erfolg waren aber die QR-Codes, mit denen er das Lehrmaterial versah, damit die Schüler*innen zusätzlich zu den Texten auf digitales Audio- und Bildmaterial zugreifen konnten. Dieses Konzept wurde daraufhin vom Bundesstaat Maharashtra übernommen und soll jetzt in ganz Indien eingeführt werden.