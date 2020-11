„Was jetzt bleibt, ist der Schmerz“

Wegen des Waffenstillstandsabkommens kam es zwischenzeitlich zu sozialen Unruhen in Armenien. Viele Armenier fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinjan. Diese emotionalen Reaktionen der Leute kann ich gut nachvollziehen. Das Abkommen ist sehr zum Nachteil Armeniens und wird den armenischen Interessen nicht gerecht. Trotzdem will ich Paschinjan nicht als Verräter beschimpfen. Die Armenier haben aber zu Recht Angst um das armenisches Kulturerbe. Denn wir haben gesehen, was in den eroberten Gebieten passiert. (Beide Seiten werfen sich gegenseitig Zerstörung von Kulturgütern in den eroberten Gebieten vor, Anm. d. Red.) Außerdem müssen viele Armenier jetzt aus den verlorenen Gebieten fliehen und brennen ihre eigenen Häuser nieder, damit sie nicht den Aseris in die Hände fallen.